Украинский эксперт рассказал о миллиардных убытках от новых санкций России

31.12.2018 08:43



Украинский политолог Михаил Погребинский прокомментировал расширение санкционных ограничений, которые ввела Россия в отношении Украины. Ранее, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ, в соответствии с которым запрещается ввоз в Россию с территории Украины продуктов питания, промышленных товаров, включая щебень, гравий, сельхозтехнику, автомобильные запчасти и некоторые другие товары, передает РИА Новости.

Так, по словам Погребинского, это грозит Украине многомиллиардными убытками. Украинский экспорт в Россию, по итогам 2018 года, составил приблизительно $5 млрд, а в связи с введенными санкциями, в следующем году он может сократиться примерно на 20%. Также, по мнению политолога, данная ситуация приведет к банкротству многих предприятий пищевой промышленности, которые не смогут сбыть свой товар, в результате чего, украинцы, занятые в данной отрасли, потеряют свои рабочие места.