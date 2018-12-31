Трампа решил замедлить вывод войск из Сирии

31.12.2018 08:59



Президент США Дональд Трамп принял решение замедлить вывод войск США с территории Сирии. Об этом, после встречи с американским лидером сообщил сенатор Линдси Грэм. По его словам, Дональд Трамп принял "умное решение" и, в настоящее время, Соединенные штаты "взяли паузу" в ситуации с выводом военного контингента из САР. Сенатор заявил, что в данной ситуации необходимо избежать усиления напряжения в отношениях Турции и сирийских курдов, а также предотвратить положение, при котором Иран сможет извлечь выгоду от вывода войск США из Сирии, пишет РИА Новости.