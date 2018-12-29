США помогут главному противнику «Газпрома»

29.12.2018 15:42



Андрей Коболев, возглавляющий Украинский «Нафтогаз», заявил о готовности американских бизнесменов вложить солидные денежные средства в газотранспортную отрасль Украины, сообщает «Lenta.ru». Коболев заявил, что на текущий момент он ведет переговоры с двумя крупными компаниями Америки, правда отказавшись озвучить их названия, но заявив, что для иностранных компаний законодательно разрешено владеть до 49% акций энергетических компаний страны. Кроме того, он сообщил, что после запуска Россией второго «Северного потока» и «Турецкого потока» некоторую часть украинской газовой магистрали можно будет демонтировать. Тем не менее, по более ранним заявлениям представителей России, ввод «Северного потока – 2» в эксплуатацию не будет подразумевать немедленного и абсолютного отказа от услуг газотранспортной системы Украины.