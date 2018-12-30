"Нафтогаз" назвал сумму финансовых претензий к "Газпрому"

30.12.2018 11:00



Стала известна сумма финансовых претензий украинского "Нафтогаза" к российской корпорации "Газпром". Так, Председатель Правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что после победы в Стокгольмском арбитражном суде, "Нафтогаз" рассчитывает взыскать с "Газпрома" $2.1 млрд. По его словам, в качестве компенсации украинская сторона будет требовать передачи принадлежащих "Газпрому" акций "Северного потока", "Северного потока — 2" и "Голубого потока", пишет РИА Новости.