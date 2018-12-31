31.12.2018 08:24



Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в матче группового этапа молодежного Чемпионата мира, который проходил на стадионе "Rogers Arena" в канадском Ванкувере. Так, россияне победили со счетом 7:4. А звездой матча и лучшим игроком встречи был признан вратарь российской команды Даниил Тарасов, которому удалось отбить 27 бросков, включая и два буллита, сообщает МатчТВ.