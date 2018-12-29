Врач из Китая рассказал, как похудеть не голодая

29.12.2018 19:33



Главный врач пекинской клиники китайской медицины Лю Дзиньюань рассказал, каким образом лучше всего худеть, что для этого необходимо делать, а что делать категорически запрещается, сообщают РИА новости. Одним из главных советов китайского врача является девиз: «Пейте больше воды!». В этом вопросе китайская и западная медицина находят полное согласие, поскольку на Западе давно укоренилось мнение о том, что взрослому человеку в сутки необходимо потреблять по меньшей мере два литра чистой питьевой воды. Но китайский специалист подчеркивает один момент: не нужно заставлять себя пить воду насильно, необходимо прислушиваться к своему телу и пить тогда, когда появляется чувство небольшой жажды. Кроме того, вода не должна быть холодной, лучше всего пить воду, чья температура составляет 50 – 70 градусов. Также специалист из Китая советует худеющим людям больше двигаться и удовлетворять свои гастрономические потребности на величину 50 – 70% от обычного уровня. Совсем не есть категорически нельзя. Кроме того, китайская иглотерапия также послужит хорошим стимулирующим методом для похудения.