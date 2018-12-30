В Сербии проходит акция протеста против президента

30.12.2018 10:41



В столице Сербии тысячи жителей вышли на акцию протеста против президента страны Александра Вучича. Люди скандируют "Вучич - вор" и несут плакаты с протестными надписями. Демонстранты требуют от властей прекратить нападки на оппозицию и журналистов, а также предоставить свободу СМИ. Сам же Вучич отвергает все обвинения протестующих, тем не менее президент заявил, что готов приступить к переговорам с оппозицией, пишет РБК.