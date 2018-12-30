В Бурятии потерпел крушение вертолет

30.12.2018 09:55



Утром 30 декабря в районе Верхняя Березовка в Улан-Уде произошло крушение вертолета "Робинсон". Сообщается, что вертолет упал неподалеку от конечной остановки 37 маршрута. По словам очевидцев происшествия, сначала вертолет завис в воздухе, а потом упал на деревья. В результате инцидента погибли четыре человека. В настоящее время на месте происшествия работают специальные службы, пишет газета Известия, ссылаясь на портал Аригус.