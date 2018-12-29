РЖД начнет продавать невозвратные билеты

29.12.2018 23:15



Как сообщили в пресс-службе ОАО "РЖД", с 1 января 2019 года вступает в силу законопроект, согласно которому компания теперь сможет продавать невозвратные билеты на железнодорожные поезда дальнего следования. Так, в компании сообщили. что подобные билеты появятся в продаже в кассах, начиная с 20 января следующего года. По оценкам специалистов РЖД, стоимость данных билетов будет меньше возвратных на 5, а то и 20%, пишет РИА Новости.