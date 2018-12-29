РЖД получила первый современный плацкартный вагон

29.12.2018 19:46



Первый плацкартный вагон с новым функциональным дизайнерским наполнением был получен компанией РЖД, осталось завершить процесс сертификации, провести завершающие тесты, и новинка отечественной дизайнерской мысли начнёт своё полноценное функционирование, сообщают «Известия». Запуск первых подобных плацкартов намечен на начало 2019 года. По заявлениям официальных представителей РЖД стоимость билетов в новые вагоны не будет отличаться от стоимость старой вариации. Главной инженерной и дизайнерской идеей новых вагонов послужило наличие возможности для пассажиров по организации своего личного пространства в рамках поездки на ж/д транспорте. Это будет достигнуто наличием новых перегородок со встроенными лестницами и за счет индивидуальных светонепроницаемых шторок. Кроме того, у каждого пассажира будут индивидуальные источники света, розетки и usb – порты для медиа техники.