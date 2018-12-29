Эксперт прокомментировал заявление "Нафтогаза" об инвестициях США в ГТС Украины

29.12.2018 22:51



Глава украинского "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что газотранспортной системой Украины заинтересовались инвесторы США, которые готовы вложить в проект миллиарды долларов. Тем не менее, как сообщил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, это заявление не соответствует действительности. По его словам, Украина уже не в первый раз заявляет о готовности США вложиться в ГТС страны, но, инвесторы будут вкладывать денежные средства только в тот проект, который сможет обеспечить полную загрузку системы. А подобные гарантии может дать только российская сторона и Европа, пишет RT.