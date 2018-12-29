Россия начинает разработку нового самолета, который заменит Ан-124 "Руслан"

29.12.2018 21:29



Главный конструктор ОКБ им. Ильюшина Николай Таликов сообщил, что компания приступила к разработке нового самолета Ил-106, который заменит легендарный Ан-124 "Руслан". По его словам, грузоподъемность нового самолета будет составлять 80 т, а с перегрузом - до 120 т. На Ил-106 установят новые двигатели, авионику и т. д. Планируется, что первый опытный образец нового самолета может быть представлен общественности уже в 2025 - 2026 году, пишет RT.