Новый недорогой смартфон Meizu Note 8 доступен в России

29.12.2018 18:54



В России объявили о старте продаж нового бюджетного смартфона фирмы «Meizu», который носит название «Meizu Note 8», сообщает портал «Rusargument.ru». До 10 января 2019 года всех покупателей данной модели ждёт приятный бонус в виде низкой цены, которая составит всего 16 тыс. рублей. На текущий момент смартфон продается в двух цветовых вариациях, но в ближайшем будущем планируется добавить ещё четыре расцветки. Смартфон оснащен новейшим процессором «Qualcomm Snapdragon 632», имеет хорошую основную камеру, обладает 64 гигабайтами встроенной памяти, а ёмкость аккумулятора составляет 3800 мАч.