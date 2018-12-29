Скворцова рассказала об увеличении зарплаты врачей почти на 40% за год

29.12.2018 18:43



Вероника Скворцова, занимающая пост министра здравоохранения России, сделала заявление о том, что за текущий год зарплаты врачей были повешены на 40%, а зарплаты младшего медицинского персонала на 25%, сообщают РИА новости. Средняя зарплата врача по стране составила 75 тыс. рублей в текущем году, в то время как у младшего мед. персонала средняя зарплата составила 37 тыс. рублей. Данные показатели являются усредненными и варьируются в зависимости от специализации, опыта и других подобных критериев.