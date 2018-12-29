Минэкономразвития оценило объем санкционных товаров из Украины

29.12.2018 17:54



По предварительной экономической оценке, Минэкономразвития России сообщил, что объем санкционных товаров, ввезенных в Россию из Украины за 2018 год, в стоимостном выражении составил порядка $510 млн., сообщает «Российская газета». Речь идет о товарах, которые были запрещены дополнительными Российскими санкциями 29 декабря текущего года. Общий же объем санкционных украинских товаров, которые были ввезены в 2017 году, составил порядка $4,9 млрд.