Опубликован список запрещённых для ввоза в Россию с Украины товаров

29.12.2018 17:47



Пиво, пшеницу и подсолнечное масло запретили к ввозу на территорию России из Украины, в рамках наложенных санкций, сообщает RT. Кроме того под запрет попали: мебель, производственное оборудование, предназначенное для изготовления хлеба, гравий, щебень, известняк, хлеб, овощи, вино, шоколад, консервированная рыба, а также подобные товары и группы товаров. Напоминаем, что данные санкции со стороны России были введены в качестве ответа на украинские санкции, а кроме того, представители правительства России заявили, что они готовы отменить санкции, направленные против Украины, в том случае, если Украина ответит аналогичным решением.