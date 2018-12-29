МИД назвал неприемлемыми требования Франции и ФРГ по Азовскому морю

29.12.2018 16:55



Объединенное выступление Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона вызвало критику со стороны Министерства иностранных дел Российской Федерации, сообщает RT. Критика была направлена на высказывания европейских лидеров касательно ситуации на Украине и в Азовском море, а именно на обвинения в нарушении прав человека в Крыму, проявлении прямой военной агрессии в Керченском проливе и на требования о немедленном освобождении арестованных украинских моряков. По словам представителя МИД России, данные обвинения, по большей части, голословны и «притянуты за уши», а выдвигаемые требования неприемлемы для России.