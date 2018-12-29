Путин освободил от должности прокурора Москвы

29.12.2018 16:46



Владимир Чуриков, занимавший должность прокурора Москвы, был освобожден от исполнения своих должностных обязанностей и связанной с ними должности по решению Владимира Путина, сообщает RT. Кроме того, от должности был освобожден прокурор Курганской области. Еще августовским указом президента России от должностных обязательств были освобождены порядка 15 руководителей высшего звена: генералы ФСИН, МВД, МЧС, Следственного комитета.