Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
29 ДЕК, 16:14 МСК
USD (ЦБ)    69,4706
EUR (ЦБ)    79,4605

29 ДЕК, 16:14 МСК
USD (ЦБ)    69,4706
EUR (ЦБ)    79,4605

НЛО замечен во время извержения Везувия

29.12.2018 15:51
НЛО замечен во время извержения Везувия

В Сети появились архивные кадры 1944 года, на которых зафиксирован НЛО, парящий в небе в момент извержения вулкана Везувий.

Кадры разместила американская некоммерческая организация Mutual UFO Network, расследующая случаи предполагаемых наблюдений неопознанных летающих объектов. Последнее историческое извержение Везувия, произошедшее в марте 1944 года, во время Второй мировой войны, вызвало обширные разрушения в окрестностях вулкана, но не повлекло за собой многочисленных человеческих жертв.

На кадрах можно заметить сферической формы НЛО, который медленно движется вблизи облака вулканического пепла. По словам уфологов во время извержения вулкана Везувий многие очевидцы не раз наблюдали в небе неизвестные летающие объекты.

НЛО Везувий

В текущем году над активным вулканом Сент-Хеленс (штат Вашингтон, США) очевидцы наблюдали множество летательных аппаратов, похожих внешне на НЛО, пишет vistanews.ru.

Отличные кадры: в США над озером Тахо отчетливо запечатлен НЛО
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Обвал на фондовых рынках США: коррекция или пролог нового мирового кризиса?

Обвал на фондовых рынках США: коррекция или пролог нового мирового кризиса?
Экономика

Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия?

Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия?
События и факты 5

Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас

Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас
События и факты 1

«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен

«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен
Политика 1

Выборы 2019 года, которые будут иметь значение для мировой политики

Выборы 2019 года, которые будут иметь значение для мировой политики
Политика 3

В какой космос летит «Роскосмос» и зачем России Луна

В какой космос летит «Роскосмос» и зачем России Луна
Наука и технологии 3

Узнай, страна

В Великом Новгороде открылся Центр молодёжного инновационного творчества

В Великом Новгороде открылся Центр молодёжного инновационного творчества

ООО "Валдайская косметика" стало первым резидентом ТОСЭР "Угловка"

ООО

С 1 января 2019 года отменяется госпошлина при электронной регистрации юридических лици индивидуальн

С 1 января 2019 года отменяется госпошлина при электронной регистрации юридических лици индивидуальн

ТОП-10 достижений- 2018: в каких регионах появились связующие звенья транспортной системы России?

ТОП-10 достижений- 2018: в каких регионах появились связующие звенья транспортной системы России?

Новости СМИ

Новости дня

15:42 США помогут главному противнику «Газпрома» США помогут главному противнику «Газпрома»
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
15:29 В Кремле прокомментировали вопрос интеграции России и Белоруссии В Кремле прокомментировали вопрос интеграции России и Белоруссии
14:41 После охоты иркутского губернатора возбудили уголовное дело После охоты иркутского губернатора возбудили уголовное дело
14:24 РФ вводит запрет на импорт ряда украинских товаров РФ вводит запрет на импорт ряда украинских товаров
12:55 Российский МИД осудил теракт в Египте Российский МИД осудил теракт в Египте
12:11 Украина теряет сотни миллиардов из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллиардов из-за блокады Крыма
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
11:38 Жители России просят у Деда Мороза здоровья, мира и денег Жители России просят у Деда Мороза здоровья, мира и денег

Узнай, страна!

11:23 В Великом Новгороде открылся Центр молодёжного инновационного творчества В Великом Новгороде открылся Центр молодёжного инновационного творчества
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
28 ДЕК, 14:02 ТОП-10 достижений- 2018: в каких регионах появились связующие звенья транспортной системы России? ТОП-10 достижений- 2018: в каких регионах появились связующие звенья транспортной системы России?
28 ДЕК, 11:59 ТОП-10 достижений-2018: в каких регионах России больше всего инвестировали в здоровье нации? ТОП-10 достижений-2018: в каких регионах России больше всего инвестировали в здоровье нации?
28 ДЕК, 11:29 ТОП-10 достижений - 2018: где в России обеспечили трансфер технологий и локализацию мировых брэндов? ТОП-10 достижений - 2018: где в России обеспечили трансфер технологий и локализацию мировых брэндов?
28 ДЕК, 08:41 Тамбовская область получит 1,5 миллиарда рублей на строительство новых детских садов Тамбовская область получит 1,5 миллиарда рублей на строительство новых детских садов
26 ДЕК, 15:26 Итоги рейтинга 2018: Удмуртская Республика в группе «высший уровень» Итоги рейтинга 2018: Удмуртская Республика в группе «высший уровень»
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
25 ДЕК, 13:13 За девять месяцев Омская область увеличила объем экспорта продукции почти на треть За девять месяцев Омская область увеличила объем экспорта продукции почти на треть

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter