НЛО замечен во время извержения Везувия

29.12.2018 15:51



В Сети появились архивные кадры 1944 года, на которых зафиксирован НЛО, парящий в небе в момент извержения вулкана Везувий.

Кадры разместила американская некоммерческая организация Mutual UFO Network, расследующая случаи предполагаемых наблюдений неопознанных летающих объектов. Последнее историческое извержение Везувия, произошедшее в марте 1944 года, во время Второй мировой войны, вызвало обширные разрушения в окрестностях вулкана, но не повлекло за собой многочисленных человеческих жертв.

На кадрах можно заметить сферической формы НЛО, который медленно движется вблизи облака вулканического пепла. По словам уфологов во время извержения вулкана Везувий многие очевидцы не раз наблюдали в небе неизвестные летающие объекты.

В текущем году над активным вулканом Сент-Хеленс (штат Вашингтон, США) очевидцы наблюдали множество летательных аппаратов, похожих внешне на НЛО, пишет vistanews.ru.