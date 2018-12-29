В Кремле прокомментировали вопрос интеграции России и Белоруссии

29.12.2018 15:29



Под интеграцией следует понимать не объединение двух стран, а осуществление поэтапного сближения определенного ряда отраслей деятельности государств, включающего в себя налаживание союзнических отношений, сообщает ИА «REGNUM». Именно с таким заявлением выступил пресс – секретарь президента России Дмитрий Песков. Очень важным в данном вопросе является тот факт, что движение Москвы и Минска должно быть не параллельным, а навстречу друг другу. Именно подобный принцип взаимодействия позволит наладить долгосрочное и продуктивное взаимодействие двух стран, что предоставит неоспоримое и существенное преимущество не только в международной торговле, но также и в международной политике.