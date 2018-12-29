После охоты иркутского губернатора возбудили уголовное дело

29.12.2018 14:41



В отношении Сергея Левченко, занимающего пост губернатора Иркутской области, было возбуждено уголовное делопроизводство по факту незаконной охоты на медведя, в которой принимали участие как сам губернатор, так и его товарищи, сообщает РБК. Основанием для возбуждения уголовного дела послужила видеозапись, на которой зафиксирован факт охоты, а также сами охотники, среди которых основным действующим лицом явился Сергей Левченко. Представителям прессы удалось пообщаться с человеком снявшим данной видеоролик и выяснить, что действие происходило в январе 2017 года, то есть в то время, когда подобная охота запрещена законодательно. Ранее пресс – служба губернатора заявляла о том, что вышеназванные события происходили в ноябре 2016 года, в соответствии с законодательством, все разрешительные документы на проведение «отстрела» имелись, а кроме того, медведь не находился в спячке, а был так называемым «шатуном». Позднее, в ходе проведения прокурорской проверки, была подтверждена версия о «январской охоте», а действия охотников признаны незаконными. На текущий момент продолжается комплекс следственных мероприятий, выясняются все обстоятельства.