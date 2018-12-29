РФ вводит запрет на импорт ряда украинских товаров

29.12.2018 14:24



Премьер – министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому на определенные товарные позиции, импортируемые из Украины, налагаются запрещающие санкции, сообщает «Российская газета». Соответствующее заявление премьер – министр сделал в своём Twitter – канале. Вышеназванные ограничительные меры являются официальным ответом правительства России на санкции, которые ранее были наложены на Россию со стороны Украины. Тем не менее, Кремль напрямую заявил, что отменит данные ограничения, но исключительно в случае аналогичных действий со стороны Киева. Следует уточнить, что под запрет подпадают не только товары, которые были произведены на территории Украины, но также товары, проходящие «транзитный маршрут» через Украинскую территорию.