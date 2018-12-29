Украина теряет сотни миллиардов из-за блокады Крыма

29.12.2018 12:11



Из-за блокады Крымского полуострова и «разрывов связей» Украина ежегодно теряет несколько сотен миллиардов долларов – деньги, которые можно было бы направить на развитие экономики. Как передает РИА Новости, с таким заявлением по телевидению выступил экс-вице-премьер Украины Владимир Семиноженко. Кроме этого, негативное влияние оказывает и «заваленные вышки», по которым на полуостров шла передача электроэнергии.