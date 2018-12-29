Украина оставила в силе запрет на въезд для российских мужчин

29.12.2018 08:57



На Украине выступили с опровержением информации о том, что запрет на въезд в страну для российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет якобы был снят. Как передает РИА Новости, с соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь украинской госпогранслужбы Олег Слободян. Опровергая свое собственное заявление, он сообщил, что власти страны этот запрет не снимали.

Более того, как подчеркнул Слободян, усиленной проверке будут подвергаться и российские женщины. Подобные меры, как отмечается, связаны с тем, что украинские власти считают, что каждый гражданин Росси может приехать на Украину «по заданию спецслужб».