Жители России просят у Деда Мороза здоровья, мира и денег

29.12.2018 11:38



ВЦИОМ провел предновогодне исследование, посвященное желаниям, которые россияне загадали бы Деду Морозу, передает РИА Новости. Выяснилось, что больше всего наши соотечественники попросили бы у этого персонажа здоровья для себя и своих близких (37%), мира во всем мире (10%) и финансового благополучия (9%).

В исследовании, которое проводилось в середине месяца методом телефонного опроса, приняли участие 1,6 тыс. человек в возрасте старше восемнадцати лет.