Депутат Милонов станет духовным акционером питерской шавермы

29.12.2018 10:29



Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов собирается открыть с предпринимателями из Сирии совместный проект в Санкт-Петербурге. Как сообщает РБК, это будет кафе по приготовлению шавермы. Отличие рецептуры, по словам парламентарий, будет состоять в отсутствии майонеза, «водопроводных огурцов, помидоров», а также других нетрадиционных ингредиентов.

Вместе с этим отмечается, что, будучи депутатом, Милонову по закону запрещено заниматься бизнесом. Поэтому у него будет статус так называемого «духовного акционера», который планирует «устроить революцию» в кулинарной сфере быстрого питания Северной столицы.