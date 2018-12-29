Открыто движение по первому участку крымской трассы «Таврида»

29.12.2018 10:56



В Крыму был дан старт движению по первому участку трассы «Таврида», информирует Интерфакс. По новому пути проехал глава региона Сергей Аксенов.

Как сообщалось ранее, длина двухполосного участка – 27,5 км (всего 190 км). По нему были запущены автомобили по дорожному пути из Симферополя в Белогорск. Что касается оставшегося участка «Тавриды» в 162,5 км, то он, как планируется, будет открыт в последние дни уходящего года.