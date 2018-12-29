Операторов, утилизирующих мусор, освободят от НДС

29.12.2018 07:36



Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Правительство РФ собирается освободить региональных операторов, которые занимаются утилизацией твердых бытовых отходов по новой системе вывоза мусора, от уплаты НДС. По его словам, в самое ближайшее время правительством будут разработаны соответствующие поправки в законодательство.

Вместе с тем, согласно новой схеме вывоза и утилизации бытовых отходов, данная статья коммунальных услуг для населения будет вынесена из состава оплаты услуг управляющей компании. Начиная с 1 июля 2019 года жители будут оплачивать вывоз мусора по отдельной статье согласно новым тарифам, которые будут разработаны до этой даты, пишет газета Вести.