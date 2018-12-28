Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать вред соседям

28.12.2018 20:03



Верховный суд России внёс в судебную практику новый опыт рассмотрения необычных судебных дел, обязав «курящего» соседа уплатить материальную компенсацию «некурящим» соседям, сообщает «Российская газета». Данный случай произошел в Новосибирске: некий мужчина предъявил иск соседям, сутью которого явилось то, что курящий сосед на протяжении 5 лет курил на своем балконе, а дым постоянно затягивало в окно к истцу. Суды первой и второй инстанции жалобу не удовлетворили, однако мужчина пошел «на таран» и обратился со своей проблемой в Верховный суд России, где его требования признали законными. «Курильщика» обязали выплатить моральную компенсацию в размере 5 тыс. рублей, тем самым создав прецедент в современной судебной практике, на который смогут ориентироваться все суды нижестоящих инстанций. Напоминаем, курение вредит вашему здровью!