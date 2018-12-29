В Подмосковье загорелся газопровод

29.12.2018 07:15



В Серпуховском районе Московской области загорелся газопровод. Возгорание произошло около 2 часов в ночь на 29 декабря. Высота горящего факела достигала порядка 15 метров. В настоящее время сотрудники МЧС перекрыли газопровод. Сообщается, что в результате происшествия без газоснабжения остались, по приблизительным подсчетам, более 800 абонентов. Угрозы для близлежащих населенных пунктов нет. В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий возгорания, пишет РИА Новости.