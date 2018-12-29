В Хабаровском крае 11 человек оказались под снежной лавиной

29.12.2018 06:41



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в Николаевском районе снежная лавина накрыла открытую штольню, расположенную в поселке Многовершинный. Под снежным завалом оказались 11 человек. По предварительным данным, спасателям удалось вытащить из-под снега восемь человек, к сожалению, один из спасенных погиб. В настоящее время на месте схода лавины работают специалисты МЧС, но из-за сложных погодных условий работы по спасению людей сильно затруднены, пишет РБК.