В Египте взорван туристический автобус

28.12.2018 21:38



На автомобильной трассе в Египте недалеко от пирамид Гизы был взорван автобус с туристами. По данным МВД страны взрывное устройство, взрыв которого привел к смерти двух вьетнамских туристов, было заложено около ограждения на дороге. По предварительным данным пострадали еще десять туристов из Вьетнама, а также водитель автобуса и представитель туристической фирмы. В настоящее время правоохранительные органы усилили меры безопасности во всех общественных местах страны, пишет ТАСС.