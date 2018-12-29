В Госдуме ответили на требования Макрона и Меркель

29.12.2018 05:37



Ангела Меркель и Эммануэль Макрон ранее призвали Россию освободить моряков и военные корабли Украины, которые нарушили государственную границу РФ в Керченском проливе. Также политики призвали Россию не чинить препятствий для прохождения через пролив как украинских так и иностранных судов.

В Госдуме ответили на данное заявление. Так, спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин посоветовал Макрону и Меркель не нарушать резолюцию Межпарламентского союза, которая запрещает вмешиваться в суверенные дела других государств, пишет РИА Новости.