Меркель и Макрон приветствуют договорённости о перемирии в Донбассе

28.12.2018 17:13



Главы Германии и Франции в лице Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона выразили большую заинтересованность в вопросах Новогоднего перемирия на территории Донбасса, сообщает RT. Контактная группа в Донбассе подтвердила прекращение «режима огня» в Донбассе, в связи с чем Макрон и Меркель рассчитывают на осуществление полномасштабных гуманитарных мероприятий для населения вышеназванных территорий, чьи граждане сполна настрадалось от необъявленной «гражданской войны» внутри Украинского государства.