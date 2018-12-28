Украина сняла запрет на въезд мужчин из России

28.12.2018 21:18



Как сообщил официальный представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, в связи с тем, что на Украине отменено военное положение, власти приняли решение снять ограничения на въезд на территорию страны мужчинам из России. Тем не менее, Слободян подчеркнул, что украинские пограничники продолжают проводить проверку всех россиян, а особенно мужчин, прибывающих на Украину, контролируя цель и причины их визита, пишет RT.