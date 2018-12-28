В Киеве оценили возведенный на границе Украины и Крыма забор

28.12.2018 17:36



По заявлению властей Украины, возведенный забор между Крымом и Украиной никоим образом не изменяет правовой статус Крымского полуострова, сообщает «Lenta.ru». По мнению украинских политиков, таким образом Россия хочет продемонстрировать жителям Крыма «ложное» подтверждение об изменении международного и правового статуса «оккупированного» полуострова. Мол, если возвели забор на границе, то теперь эта территория совершенно точно является официальной и признанной. Украинская сторона также подчеркнула, что «отгороженная» территория является полуостровом, поэтому имеет к себе множество подходов и путей заезда. Не забыли украинские чиновники и про их излюбленное заявление о том, что Украина по-прежнему не подает электроэнергию на полуостров, тем самым пытаясь подчеркнуть некую эфемерную «серьёзную зависимость» Крыма от «будущей Европейской страны».