На Красной площади запретят алкоголь и фейерверки на новогодние праздники

28.12.2018 20:58



Глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников напомнил жителям и гостям столицы, которые собираются встречать Новый год, а также проводить новогодние праздники на Красной площади, чтобы они не приносили с собой пиротехнику, так как ее использование в общественных местах запрещено. Также, Владимир Черников напомнил, что во время массовых гуляний запрещено и употребление алкогольсодержащих напитков. Продажа спиртных напитков будет производиться только в ресторанах и барах, пишет Интерфакс.