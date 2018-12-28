Роскачество назвало самую лучшую красную икру

28.12.2018 20:36



Специалисты Роскачества проверили 29 торговых марок красной икры и выбрали десять лучших. Икра проверялась на наличие консервантов, красителей и присутствие вредных веществ. Также специалисты оценивали вкус, запах, цвет и другие показатели продукта. По итогам проведенного анализа определились десять лучших марок, которые набрали наивысшие баллы. Первые три места эксперты отдали торговым маркам икры «Тунайча», Globus и «Очень». За ними следуют «СРК», «Сделано в море», «Русский рыбный мир», ARO. А замыкают десятку лучших марок икры «Тунгуттун», Oyster и «Русское море», пишет РБК.