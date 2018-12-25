Роскачество назвало лучшее российское шампанское

25.12.2018 23:15



Специалисты Роскачества проверили отечественное шампанское, которое представлено на российском рынке. Так, была продегустирована продукция 50 торговых марок, стоимость которых находилась в диапазоне от 200 до 1000 рублей. Эксперты определили, что только 8 торговых марок подтверждены, как произведенные в России. Это такие вина, как "Новый Свет", "Инкерман", "Золотая Балка", "Усадьба Перовских", "Кубань-Вино", "Абрау-Дюрсо", "Винодельня "Юбилейная" и "Фанагория". А первого места, по мнению специалистов, достойно шампанское брют розовое "Премиум розовое" "Абрау-Дюрсо", пишет РИА Новости.