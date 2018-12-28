Росалкогольрегулирование обвинили в неэффективной работе

28.12.2018 19:39



Представитель Счетной палаты России объявил деятельность Росалкогольрегулирования неэффективной, а бывший руководитель вышеназванной контролирующей организации ранее был объявлен в розыск, сообщает «Bfm.ru». Счётная палата предоставила данные, согласно которым контролирующий орган получил порядка 6 млрд рублей из государственного бюджета за последние два года, половина из которых были направлены на заключение контрактных обязательств с «Росспиртпромом». Была подчеркнута информация, согласно которой в конкурсной деятельности не могли участвовать никакие организации кроме вышеназванной, что является грубейшим нарушением деятельности системы конкурсных заказов. Кроме того, «Росспиртпром» допускал грубые нарушения условий конкурсных договоров: не обеспечивал сохранность продукции, не вовремя и с нарушениями принимал её. В свою очередь Росалкогольрегулирование подготовило список, в котором указаны текущие проблемы и расписаны планы по их устранению.