ФТС перевыполнила план годовых перечислений в бюджет России

28.12.2018 18:53



Федеральная Таможенная служба России (ФТС) перечислила в Федеральный бюджет Российской Федерации свыше 6 млрд рублей за текущий год, превысив установленный план на 1,5%, сообщают «Известия». Каким образом и из каких источников удалось добиться подобного «перевыполнения» установленного плана не сообщается, но известно, что в денежном выражении «сверх» сумма составила порядка 89 млн рублей. Напоминаем, что ранее ФТС установила ограничение, выраженное в обложении налогом любой покупки, которая была привезена из – за рубежа и чья стоимость превышает размер в €500. Данную меру объяснили пресечением такого явления как «челночный бизнес».