Путин подписал закон о предельной сумме долга по микрокредитам

28.12.2018 18:41



Президент России Владимир Путин утвердил закон, устанавливающий максимально возможную сумму задолженности по потребительским кредитам, сообщает ИА «REGNUM». Ограничение коснётся займов, срок уплаты по которым не превышает одного года: по таким долговым обязательствам итоговая сумма, которую необходимо будет уплатить не сможет превысить 1,5 размера от величины первоначального займа. Суточная процентная ставка по подобным кредитам также будет ограничена: с момента принятия закона – максимум 1,5%, а с июля 2019 года она составит 1%. Общая сумма возможного кредита также будет изменена.