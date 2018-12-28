Путин подписал закон о предельной сумме долга по микрокредитам
Президент России Владимир Путин утвердил закон, устанавливающий максимально возможную сумму задолженности по потребительским кредитам, сообщает ИА «REGNUM». Ограничение коснётся займов, срок уплаты по которым не превышает одного года: по таким долговым обязательствам итоговая сумма, которую необходимо будет уплатить не сможет превысить 1,5 размера от величины первоначального займа. Суточная процентная ставка по подобным кредитам также будет ограничена: с момента принятия закона – максимум 1,5%, а с июля 2019 года она составит 1%. Общая сумма возможного кредита также будет изменена.
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