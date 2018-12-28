Самарский министр извинилась за совет малоимущим завести огород

28.12.2018 16:58



Марина Антимонова, являющаяся министром социальной и семейной политики Самарской области, извинилась за свои слова в адрес малоимущих граждан о надобности «разведения садов и огородов» для удовлетворения своих жизненных необходимостей, сообщают «Известия». Данные резкие выражения стали следствием многодневной дискуссии в Twitter – канале чиновницы. В рамках данной дискуссии были озвучены резкие вопросы, не стесненные в выражениях. Позднее чиновница признала, что она была чересчур резка в своих словах и выражениях и принесла публичные извинения.