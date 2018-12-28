Россия и Великобритания вернут друг другу дипломатов

28.12.2018 16:29



С января 2019 года Великобритания и Россия приступят к восстановлению своих дипмиссий в каждой из столиц, сообщает «Lenta.ru». С данным заявлением выступил Александр Яковенко, являющийся отечественным послом в Великобритании. Неизвестно о количественных восстановлениях дипломатов, но, как минимум, половина кадрового состава посольства будет восстановлена. Процесс переговоров на данную тематику начался в декабре текущего года, однако он серьезно тормозится из – за «неторопливости» британской стороны.