Сирийская армия взяла под контроль Манбидж

28.12.2018 15:55



Бойцы сирийской армии взяли под контроль город Манбидж, расположенный менее чем в ста километрах от Алеппо, тем самым сирийское правительство может гарантировать обеспечение безопасности всем жителям вышеназванного города и прилегающего пригорода, сообщает ТАСС. Над городом подняли Сирийский флаг и установили полный контроль. Подчеркивается информация, что войска были введены в город по просьбе его населения. Кроме того, данное мероприятие входит в состав военной программы по восстановлению суверенитета страны и укрепления удерживаемых позиций.