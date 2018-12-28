Проект «Авангард» подумывали закрыть четыре года назад
Гиперзвуковая ракетная система «Авангард» могла быть не создана, поскольку четыре года назад серьезнейшим образом велись дискуссии по поводу остановки программы по её разработке, сообщает «Газета.ру». Вопрос о прекращении разработки системы поднимался четыре года тому назад на рабочем совещании с президентом России Владимиром Путиным. Разработчики и конструкторы убедили Главнокомандующего «дать им второй шанс». Разработка проекта шла очень тяжело, но итогом явилось оружие совершенно нового уровня, аналогов которому в мире не существует. Испытательный запуск гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард» был осуществлен 26 декабря. В ходе испытаний ракета смогла развить гиперзвуковую скорость в 27 Махов.
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