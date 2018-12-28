Проект «Авангард» подумывали закрыть четыре года назад

28.12.2018 14:50



Гиперзвуковая ракетная система «Авангард» могла быть не создана, поскольку четыре года назад серьезнейшим образом велись дискуссии по поводу остановки программы по её разработке, сообщает «Газета.ру». Вопрос о прекращении разработки системы поднимался четыре года тому назад на рабочем совещании с президентом России Владимиром Путиным. Разработчики и конструкторы убедили Главнокомандующего «дать им второй шанс». Разработка проекта шла очень тяжело, но итогом явилось оружие совершенно нового уровня, аналогов которому в мире не существует. Испытательный запуск гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард» был осуществлен 26 декабря. В ходе испытаний ракета смогла развить гиперзвуковую скорость в 27 Махов.