В Кремле считают беспочвенной обеспокоенность РУСАДА в ситуации с WADA

28.12.2018 14:37



Дмитрий Песков, являющийся пресс – секретарем президента России, опроверг опасения Юрия Гануса, являющегося генеральным директором Российского антидопингового агентства (РУСАДА), касательно вопроса лишения РУСАДА официального статуса, сообщает «Газета.ру». Дмитрий Песков сообщил, что господин Ганус не располагает полной картиной сложившейся ситуации, а именно, он не знает какие рабочие процессы протекают в рамках взаимодействия правительства России и Всемирного антидопингового агентства (WADA). На текущий момент все обязательства со стороны России выполняются в срок и согласно обговоренным ранее требованиям.