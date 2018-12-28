Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
28 ДЕК, 15:03 МСК
USD (ЦБ)    69,5218
EUR (ЦБ)    79,6581

28 ДЕК, 15:03 МСК
USD (ЦБ)    69,5218
EUR (ЦБ)    79,6581

В Кремле считают беспочвенной обеспокоенность РУСАДА в ситуации с WADA

28.12.2018 14:37
В Кремле считают беспочвенной обеспокоенность РУСАДА в ситуации с WADA

Дмитрий Песков, являющийся пресс – секретарем президента России, опроверг опасения Юрия Гануса, являющегося генеральным директором Российского антидопингового агентства (РУСАДА), касательно вопроса лишения РУСАДА официального статуса, сообщает «Газета.ру». Дмитрий Песков сообщил, что господин Ганус не располагает полной картиной сложившейся ситуации, а именно, он не знает какие рабочие процессы протекают в рамках взаимодействия правительства России и Всемирного антидопингового агентства (WADA). На текущий момент все обязательства со стороны России выполняются в срок и согласно обговоренным ранее требованиям.

Российский спорт может оказаться в изоляции
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия?

Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия?
События и факты 5

Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас

Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас
События и факты 1

«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен

«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен
Политика 1

Выборы 2019 года, которые будут иметь значение для мировой политики

Выборы 2019 года, которые будут иметь значение для мировой политики
Политика 3

В какой космос летит «Роскосмос» и зачем России Луна

В какой космос летит «Роскосмос» и зачем России Луна
Наука и технологии 3

Отказаться от нефти и газа. Как Россия готовит переход на возобновляемые источники энергии

Отказаться от нефти и газа. Как Россия готовит переход на возобновляемые источники энергии
Экономика 1

Узнай, страна

ТОП-10 достижений- 2018: в каких регионах появились связующие звенья транспортной системы России?

ТОП-10 достижений- 2018: в каких регионах появились связующие звенья транспортной системы России?

ТОП-10 достижений-2018: в каких регионах России больше всего инвестировали в здоровье нации?

ТОП-10 достижений-2018: в каких регионах России больше всего инвестировали в здоровье нации?

ТОП-10 достижений - 2018: где в России обеспечили трансфер технологий и локализацию мировых брэндов?

ТОП-10 достижений - 2018: где в России обеспечили трансфер технологий и локализацию мировых брэндов?

Тамбовская область получит 1,5 миллиарда рублей на строительство новых детских садов

Тамбовская область получит 1,5 миллиарда рублей на строительство новых детских садов

Новости СМИ

Новости дня

14:50 Проект «Авангард» подумывали закрыть четыре года назад Проект «Авангард» подумывали закрыть четыре года назад
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
14:05 В Кемерове поставят спектакль о пожарных, которые тушили ТЦ «Зимняя вишня» В Кемерове поставят спектакль о пожарных, которые тушили ТЦ «Зимняя вишня»
13:25 Путин пообщался по телефону с Ниинистё Путин пообщался по телефону с Ниинистё
12:34 Крым планирует поставлять электроэнергию на материк Крым планирует поставлять электроэнергию на материк
12:07 Президент России подписал закон, который защищает журналистов, работающих в горячих точках Президент России подписал закон, который защищает журналистов, работающих в горячих точках
11:22 Скончался Фрэнк Адонис, сыгравший в «Клане Сопрано» Скончался Фрэнк Адонис, сыгравший в «Клане Сопрано»
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
10:46 В январе в Москву приедет лидер ХАМАС В январе в Москву приедет лидер ХАМАС

Узнай, страна!

14:02 ТОП-10 достижений- 2018: в каких регионах появились связующие звенья транспортной системы России? ТОП-10 достижений- 2018: в каких регионах появились связующие звенья транспортной системы России?
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
11:59 ТОП-10 достижений-2018: в каких регионах России больше всего инвестировали в здоровье нации? ТОП-10 достижений-2018: в каких регионах России больше всего инвестировали в здоровье нации?
11:29 ТОП-10 достижений - 2018: где в России обеспечили трансфер технологий и локализацию мировых брэндов? ТОП-10 достижений - 2018: где в России обеспечили трансфер технологий и локализацию мировых брэндов?
08:41 Тамбовская область получит 1,5 миллиарда рублей на строительство новых детских садов Тамбовская область получит 1,5 миллиарда рублей на строительство новых детских садов
27 ДЕК, 11:59 22 и 23 декабря прошла стратегическая сессия по поиску точек роста Чудовского района 22 и 23 декабря прошла стратегическая сессия по поиску точек роста Чудовского района
26 ДЕК, 15:26 Итоги рейтинга 2018: Удмуртская Республика в группе «высший уровень» Итоги рейтинга 2018: Удмуртская Республика в группе «высший уровень»
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
25 ДЕК, 13:13 За девять месяцев Омская область увеличила объем экспорта продукции почти на треть За девять месяцев Омская область увеличила объем экспорта продукции почти на треть

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter