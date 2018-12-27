Российский спорт может оказаться в изоляции

27.12.2018 18:42



Юрий Ганус, являющийся генеральным директором Российского антидопингового агентства, заявил о возможной изоляции отечественного спорта в случае, если до 31 декабря текущего года антидопинговое агентство WADA не получит базу данных, которая содержит допинг – пробы российских спортсменов за 2011 – 2015 года, сообщают «Вести». С письмом соответствующего содержания он обратился напрямую к Владимиру Путину, подчеркнув, что спорт России находится на краю пропасти. В случае потери РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) своего официального статуса, в стране остановится процесс допинг – контроля. Результатом данного исхода последует невозможность для российских спортсменов принимать участие в международных соревнованиях под эгидой Российской Федерации, а единственным решением для них окажется лишь смена гражданства и страны проживания.