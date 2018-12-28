В Кемерове поставят спектакль о пожарных, которые тушили ТЦ «Зимняя вишня»

28.12.2018 14:05



В одном из кемеровских театров поставят пьесу о пожаре, который произошел в печально известном ТРЦ «Зимняя вишня». Об этом в разговоре с Интерфаксом рассказала автор и худрук красноярского «Театра на крыше» Валерия Березкина. По ее словам, уже удалось собрать несколько историй семей, которые причастны к этой чудовищной трагедии. Как рассказала Валерия, истории собирались несколько месяцев, для чего она специально ездила в Кемерово. Также, по ее словам, уже есть предварительная договоренность с одним из театров для постановки спектакля.