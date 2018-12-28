Президент России подписал закон, который защищает журналистов, работающих в горячих точках

28.12.2018 12:07



Глава РФ Владимир Путин поставил подпись под законом, в котором речь идет о дополнительных мерах по защите журналистов, которые работают в горячих точках. Как передает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт правовой информации, речь идет о нескольких поправках. В частности, работодатель обязан будет заключать с журналистом договор страхования, обеспечивать его средствами индивидуальной защиты, опознавательным знаком «Пресса» (Press) и так далее.